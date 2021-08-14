YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

14.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koyduAtatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koydu
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüÇanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
yangın

Çanakkale Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:18
Öğle
13:24
İkindi
17:13
Akşam
20:21
Yatsı
21:50

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Gazi Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.