Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.



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