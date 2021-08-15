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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

15.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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