Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yenioba köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan arazözler ve işçilerin, havadan ise üç helikopterin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çalışmalara, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden ekipler ile Ezine İlçe Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri destek veriyor.
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