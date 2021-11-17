Çanakkale'nin jumbo karidesi "Karabiga" markasıyla pazarlanacak

ÇANAKKALE (AA) - ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde avlanan, diğer türlere göre iriliği ve lezzetiyle tüketicilerden rağbet gören jumbo karidesin coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanmasıyla pazar payının da artması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, "Karabiga Jumbo Karidesi Coğrafi İşaret Tescili ve Sürdürülebilir Avcılığının Sağlanabilmesi Projesi" kapsamında yapılan başvuruyu karara bağlayarak bölgenin deniz mahsulünü "Karabiga karidesi" markasıyla tescil etti.

Yıllık ortalama 60 ton avlanan Karabiga karidesi özellikle yurt dışı pazarında yoğun ilgi görüyor. Ürün, daha çok İtalya, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Rusya'ya gönderiliyor.

İç pazarda ise bazı zincir marketlerin satışa sunduğu karides, avcılar için de yüksek girdi kaynağı oluşturuyor.

Kilogram fiyatı 120 lira civarında olan ürünün, coğrafi işaret tescili için başlatılan girişimlerin sonuçlanmasının ardından "Karabiga karidesi" markasıyla yurt içi ve dışında bilinirliği ve pazar payının artırılması hedefleniyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AA muhabirine, jumbo karidesin belde ile özdeşleşmiş bir deniz mahsulü olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 2019'da balıkçılara, "ellerinden gelen çabayı göstererek Karabiga karidesine marka tescili kazandırma" sözünü verdiklerini belirten Elbi, "Çok şükür onun da tescillenmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Ekip olarak bunu başarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Elbi, Karabiga'nın oluklu karidesi olarak bilinen, lezzeti ve boyutuyla ilgi gören ürünün beldenin bir markası haline geldiğini anlattı.

Tescilin sağlayacağı avantajlara değinen Elbi, "Bundan böyle pazarlama konusunda da büyük market zincirlerinde de satılma noktasında artık 'Karabiga karidesi' etiketi olarak orijinal bir şekilde pazarlanmış olacak. Sonraki sürecimiz coğrafi işaret tescilimiz olacak. Coğrafi işarete geçtikten sonra da artık tamamen 'Karabiga karidesi' oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Lezzet olarak çok farklı"

Bölgenin karidesinin çok eski yıllarda da bilindiğini vurgulayan Elbi, Kaleler mevkisindeki arkeolojik çalışmalarda, milattan önce 300'lü yıllarda civardaki antik kentlerde kullanılan bazı paralarda bu ürünün figürüne rastlandığını aktardı.

Ürünün özellikleri hakkında bilgi veren Elbi, şöyle konuştu:

"Bunun özelliği lezzet olarak çok farklı. Diğer karideslere hiç benzemiyor. Boyutu zaten farklı. Karadeniz Teknik Üniversitesine gönderdiğimiz numunelerin tüm genetik yapısı incelenerek bunun bizim yöremize ait olduğuna karar verildi. Biz ezbere olarak tescilleyelim boyutuyla değil, üniversitelerden gelen raporlardan, Bakanlıktaki resmi raporlardan sonra tescillenmiş olduk. Genetik yapısı incelendi. Denildi ki 'Bu artık Karabiga karidesidir'. Türkiye'de başka bölgede yetişen bir ürün değil. Bundan sonra tescillenmeye karar verildi. Şu anda coğrafi işaret sürecindeyiz. Bizlere bu süreçte AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun büyük destekleri oldu, kendilerine çok teşekkür ederim."

Karabiga Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Kandemir ise bölgenin çok önemli bir karides üreme noktası olduğunu belirtti.

Kandemir, Karabiga karidesinin özellikle lezzet ve büyüklük bakımından Türkiye'de zincir marketlerde de çok aranan ve satılan bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Araştırma ve incelemeler sonucu bu deniz mahsulünün kalori bakımından da çok özel olduğunun belirlendiğini anlatan Kandemir, "Lezzetiyle olduğu kadar marka değeri de çok yüksek bir ürün. İnşallah bundan sonra bu ürünü kollayıp koruyarak tamamen bir dünya markası olarak piyasadaki yerini bulmasına destek olacağız. Hem merkezde Karabiga'nın hem de civar köylerdeki balıkçıların bu konuda ekonomik olarak gelir elde etmesini istiyoruz. Biz buradan iyi bir ürün miktarı elde edeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge balıkçılarından Reyhan Uçak da "kum şırlanı" olarak bilinen midye türünün bölgedeki avcılığının yasaklanmasıyla karidesin üreme imkanının arttığını bildirerek, "Markalaşmasıyla biz balıkçılara olduğu gibi tüketim noktasında buradaki restoranlara da destek olacak. Büyük marketlerde daha çok satılıp herkesin bu beldeyi tanımasını sağlayacak." dedi.

