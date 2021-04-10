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Canan Ergüder hakkında şaşırtan gerçek

10.04.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Star Tv’nin pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı haberi geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Oyuncu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Canan Ergüder hakkında şaşırtan gerçek

Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı haberi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Üzücü haber sonrası oyuncunun rol aldığı Menajerimi Ara dizisindeki akıbeti merak konusu oldu. Oyuncuya yaklaşık bir buçuk ay önce teşhis konulduğu ve ameliyat olduğu, tedavisinin de sürdüğü kısa bir süre önce kendi açıklamalarıyla da netleşti.

AY YAPIM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ay Yapım’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bu açıklamada “Menajerimi Ara’nın Feris’i kıymetlimiz, sevgili Canan Ergüder 36. bölüm itibariyle tedavi amaçlı aramızdan bir süreliğine ayrılacak. Ay Yapım ailesi olarak kısa sürede tedavisini tamamlayıp aramıza yeniden hızla döneceği günleri bizler de heyecanla bekliyoruz. En kısa sürede yeniden görüşmek üzere” sözlerine yer verildi.

ay yapım açıklama

CANAN ERGÜDER, ACTOR STUDIO ÜYESİ

Snob Magazin'in haberine göre; 43 yaşındaki güzel oyuncunun Actor Studio'nun ömür boyu üyesi olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Canan Ergüder, Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip olmuş.

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Actor Studio'nun üyeleri arasında Robert de Niro, Sean Penn, Jack Nicholson, Tenesse Williams, Kevin Spacey, Julia Roberts ve Marlon Brando gibi dünyaca ünlü isimlerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaşım 41 ve hayatim boyunca dizilere ilgi duymadım ...sadece yıllar önce kuruntu ailesi izlerdim ...çocukken çok güzeldi diziler ... kardeşlik paylaşmak insanı güldüren ve nasihat veren ailece izlenirdi ...şimdi ise şiddet ahlaksızlık israf ve çıplaklık içeren sahneler var .

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