Canan Ergüder hakkında şaşırtan gerçek

Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı haberi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Üzücü haber sonrası oyuncunun rol aldığı Menajerimi Ara dizisindeki akıbeti merak konusu oldu. Oyuncuya yaklaşık bir buçuk ay önce teşhis konulduğu ve ameliyat olduğu, tedavisinin de sürdüğü kısa bir süre önce kendi açıklamalarıyla da netleşti.

AY YAPIM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ay Yapım’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bu açıklamada “Menajerimi Ara’nın Feris’i kıymetlimiz, sevgili Canan Ergüder 36. bölüm itibariyle tedavi amaçlı aramızdan bir süreliğine ayrılacak. Ay Yapım ailesi olarak kısa sürede tedavisini tamamlayıp aramıza yeniden hızla döneceği günleri bizler de heyecanla bekliyoruz. En kısa sürede yeniden görüşmek üzere” sözlerine yer verildi.

CANAN ERGÜDER, ACTOR STUDIO ÜYESİ

Snob Magazin'in haberine göre; 43 yaşındaki güzel oyuncunun Actor Studio'nun ömür boyu üyesi olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Canan Ergüder, Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip olmuş.