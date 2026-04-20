Olay iddia: Lara Paşalı kocası Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın mesajlarını yakaladı

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın evliliğinde kriz olduğu iddiası günlerdir konuşuluyor. Son olarak Lara Paşalı'nın yüzüğünü çıkarması ve düğün fotoğraflarını profilinden silmesi dikkat çekmişti.

Selahattin Paşalı'nın Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Bir bomba iddia da Ece Erken'den geldi.

Ece Erken Gel Konuşalım programında "Lara mesajlarını yakalamış. Hafsanur ile eşinin mesajlarını yakalamış. Kim mesaj atmış bilmiyorum ama mesajlaşmayı yakalamış" iddiasında bulundu.

Erken devamında Lara Paşalı'nın boşanma kararı aldığını iddia etti. Ancak iddialar sonrası taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.