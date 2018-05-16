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Canan Hoca Ekşi Sözlük'e konuk oldu ortaya birbirinden farklı sorular çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Canan hocamızın konuk olduğu yer şimdi de Ekşi Sözlük. Yazarlar, Karatay'a birbirinden güzel sorular sordu. Hocanın verdiği cevaplar da tadından yenmiyordu :)

Canan Hoca Ekşi Sözlük'e konuk oldu ortaya birbirinden farklı sorular çıktı

1. Söylesene hocam, zararlı şeyleri canın çekmiyor mu?

ds

2. Hepimiz öleceğiz, bu yemek kavgası niye?

wsdsd

3. "Tüm hastalıkların temeli: Gluten"

ıou.

4. Peki ya protein tozları?

protein tozu

gfdg

6. "2 öğün tüketin, 3 öğün hastalıktır"

waeswed

7."Karatay diyeti halk sağlığını düşünüyor cep sağlığını değil"

hythy

8. Ara öğün yemek neden iyi değil?

yuu

9. "Ramazan ayında o içecekten uzak durun"

meyve suyu

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Anahtar Kelimeler:
canan karatay ekşi sözluk

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