Canan Hoca Ekşi Sözlük'e konuk oldu ortaya birbirinden farklı sorular çıktı
Eren Kuyucubaşı
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16.05.2018 14:00 | Son Güncelleme
Canan hocamızın konuk olduğu yer şimdi de Ekşi Sözlük. Yazarlar, Karatay'a birbirinden güzel sorular sordu. Hocanın verdiği cevaplar da tadından yenmiyordu :)
1. Söylesene hocam, zararlı şeyleri canın çekmiyor mu?
2. Hepimiz öleceğiz, bu yemek kavgası niye?
3. "Tüm hastalıkların temeli: Gluten"
4. Peki ya protein tozları?
6. "2 öğün tüketin, 3 öğün hastalıktır"
7."Karatay diyeti halk sağlığını düşünüyor cep sağlığını değil"
8. Ara öğün yemek neden iyi değil?
9. "Ramazan ayında o içecekten uzak durun"
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