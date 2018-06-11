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Canan Karartay'dan bayram uyarısı:"Şeker yemeyin diyorum çünkü..."

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda sağlığımızı mahveden gıdayı açıkladı ve ısrarla yemememizi istedi. İşte Canan Karatay'dan bayramda beslenmeyle ilgili çarpıcı açıklamalar...

Canan Karartay'dan bayram uyarısı:"Şeker yemeyin diyorum çünkü..."

Bayram öncesi flaş açıklamalarda bulunan Karatay, Ramazan sonrası bayramda beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözcü'den Hande Zeyrek'e açıklamalar yapan Canan Hoca'nın açıklamaları şu şekilde:

bayram-Şekeri

Bayramda kesinlikle şeker yemeyin önerisinde bulunan Karatay, tüm şekerlemerin içinde mısır şurubu olduğunu vurguluyor. Sağlığımızı oldukça kötü etkileyen mısır şurubu beyaz şekerden 7 kat daha fazla tehlikeli ve hüclerimizi bozuyor. Aynı zamanda karaciğeri yağlandıran mısır şurubu beyaz şekere göre 7 kat daha toksik.

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Ayıp olmasın diye misafirlikte sunulan ikramları geri çevirmeyi bilmemiz gerektiğini vurgulayan Karatay, "Herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda!" diyerek cümlesini tamamlıyor. Ramazan Bayramı'nda şekerli yiyecekler yerine daha doğal beslenmeye yönlendiren Karatay: ". Ramazan Bayramı'nda şeker yerine fındık fıstık ikram etsinler. Kuru incir, kuru kayısı, çekirdekli üzüm en sağlıklı şeyler. Çocuklara da bunları versinler şeker dağıtmak yerine. Şeker en tatlı zehirdir. Bayramımızı zehir etmeyelim" şeklinde açıklamalarına devam ediyor.

Bayramda şerbetli tatlılara da izin yok

Canan Hoca kuralları bozmadan devam ediyor açıklamalarına: "Ben bayramdan bayrama 1 dilim baklava yerim. O da bulabilirsem tabii…

En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir

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Yaz meyvesi olan kavun ve karpuz hakkında alışılmadık açıklamalar yapan Karatay:

kavunkarpuz

"Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir. Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir."

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