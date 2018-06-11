Bayram öncesi flaş açıklamalarda bulunan Karatay, Ramazan sonrası bayramda beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözcü'den Hande Zeyrek'e açıklamalar yapan Canan Hoca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bayramda kesinlikle şeker yemeyin önerisinde bulunan Karatay, tüm şekerlemerin içinde mısır şurubu olduğunu vurguluyor. Sağlığımızı oldukça kötü etkileyen mısır şurubu beyaz şekerden 7 kat daha fazla tehlikeli ve hüclerimizi bozuyor. Aynı zamanda karaciğeri yağlandıran mısır şurubu beyaz şekere göre 7 kat daha toksik.

Ayıp olmasın diye misafirlikte sunulan ikramları geri çevirmeyi bilmemiz gerektiğini vurgulayan Karatay, "Herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda!" diyerek cümlesini tamamlıyor. Ramazan Bayramı'nda şekerli yiyecekler yerine daha doğal beslenmeye yönlendiren Karatay: ". Ramazan Bayramı'nda şeker yerine fındık fıstık ikram etsinler. Kuru incir, kuru kayısı, çekirdekli üzüm en sağlıklı şeyler. Çocuklara da bunları versinler şeker dağıtmak yerine. Şeker en tatlı zehirdir. Bayramımızı zehir etmeyelim" şeklinde açıklamalarına devam ediyor.