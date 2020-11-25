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Çan’da KADES uygulaması tanıtıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi ve alınması gereken önlemler ile kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon” toplantısı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında Çan Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi ve alınması gereken önlemler ile kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon” toplantısı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında Çan Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zübeyde Dinç tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı. Toplantıya, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Üzeyir Arslan ve Daire Müdürleri katıldı. Toplantının ardından Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının KADES uygulama standını ziyaret ederek KADES uygulaması hakkında bilgi aldı. Bilgilendirmelere katılan Kaymakam Gürdal, “KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır” dedi.

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