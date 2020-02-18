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Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.02.2020 18:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çan’dan Derenti köyü istikametine giden Emin K.’nin idaresindeki 17 HK 530 plakalı araç karşı yönden gelen Mithat A.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan’dan Derenti köyü istikametine giden Emin K.’nin idaresindeki 17 HK 530 plakalı araç karşı yönden gelen Mithat A. yönetimindeki 10 E 1676 plakalı özel araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araç sürücüleri ve Mithat A.’nın yanında bulunan Ercan A. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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