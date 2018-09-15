SPOR

Candaş Tolga Işık ve Ahmet Ürkmezgil'den hakem tepkisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2018 22:33 | Son Güncelleme

Gary Medel'in Beşiktaş-Malatyaspor maçında kırmızı kart görmesi ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi sonrası Beşiktaş Yöneticisi Candaş Tolga Işık'tan tepki geldi.

Candaş Tolga Işık ve Ahmet Ürkmezgil'den hakem tepkisi!

Beşiktaş Yöneticisi Candaş Tolga Işık, Malatyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın hakem Halil Umut Meler hakkındaki yorumu:

"Artık hakemler hakkında bir şeyler konuşmanın zamanı geldi. Maalesef Beşiktaş maçlarında hakemler, ligdeki ortalamanın da altında. Artık BJK maçlarında hakem performansı yeter denilecek noktaya geldi. Medel'in ikinci kartına anlam vermek mümkün değil"

"ÖNEMLİ MAÇLARDAN ÖNCE GELİYOR BU KARTLAR"

"Her ne hikmetse Beşiktaş'ın önemli maçlarından önce geliyor bu kartlar. Kasıt aramıyoruz, bir art niyet düşünmüyoruz ama gördüğümüzü de söylemek istiyoruz. Hakemler hakkında konuşarak da hakemlere baskı kuramaya çalışan bir camia olmak istemiyoruz."

"ZEMİNLE İLGİLİ 3 HAFTADIR ÇALIŞIYORLAR"

"Zeminle ilgili arkadaşlarımız 3 haftadır çalışıyorlar. Üç hafta öncesine göre zemin çok daha iyi durumda."

AHMET ÜRKMEZGİL: HAKEM MAÇA TESİR ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu. Malatyaspor’un iyi bir takım olduğunu söyleyen Ürkmezgil, “Kolay maç yok. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Çok basık rutubetli bir hava var ve zemin de tam oturmadı. Yine de netice olarak baktığımızda ve takımın diriliği olarak baktığımızda güzel bir sonuç. Fakat hakemlerin maça tesirini bir hayli fazla gördüm. Zemin için arkadaşlarımız uğraşıyor. Hafta deplasmandayız ve ondan sonraki maçta sahamız düzelecektir. Hakemler maça tesir eder gibiydi. Malatya, sert ve mücadeleci bir takım. Biz de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyet her zaman galibiyettir” dedi.

Beşiktaş taraftarının Medel’in kırmızı kart görmesinin ardından “Yönetim uyuma, takımına sahip çık” tezahüratıyla ilgili konuşan Ahmet Ürkmezgil, “Taraftarımızın hakemle ilgili kibarca yaklaşımı oldu burada. Küfür etmediler ve bunu yönetimle çözmeye çalıştılar. Çok absürt bir sarı kart. Orada temas yok. Faul de yok. Taraftarın o manada bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum ben. Başka bir anlamı yok çünkü bunun” diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!
Ahmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyorAhmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş candaş tolga ışık Ahmet Ürkmezgil

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!

Şenol Güneş: Bu VAR, niye var?

Şenol Güneş: Bu VAR, niye var?

Candaş Tolga Işık ve Ahmet Ürkmezgil'den hakem tepkisi!

Candaş Tolga Işık ve Ahmet Ürkmezgil'den hakem tepkisi!

Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!

Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel Fenerbahçe derbisinde yok!

Ahmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyor

Ahmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.