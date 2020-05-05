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Çandır Hali’nde üreticiye ücretsiz maske dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Serik Çandır Hali’nde çiftçilere ücretsiz maske dağıttı.Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran Korona salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Serik Çandır Hali’nde çiftçilere ücretsiz maske dağıttı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran Korona salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tedbirler kapsamında Serik’in Çandır Hali’nde üreticilere ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Atatürk Sanat Eğitim Merkezi ATASEM’de dikilen bin maske hal esnafına dağıtıldı. Çandır Hal üreticileri ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür ederek, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maske bulmakta da zorlanıyorduk. Bu konuda bize destek veren başkanımızdan Allah razı olsun” dediler.

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