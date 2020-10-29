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Caner döndü, Arda daha dönemedi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Eski kulüplerine geri dönen Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Galatasaraylı Arda Turan ve Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın performansları nasıl? İşte detaylar...

Caner döndü, Arda daha dönemedi!

Kulüplerinden çeşitli nedenlerden dolayı ayrılıp yıllar sonra tekrar yuvaya dönen futbolcular genelde eski havasını yakalayamıyor. Ancak bu durum 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin için geçerli olduğunu söylemek zor.

Zira 32 yaşındaki sol ayak, lige tıpkı lakabı gibi 'fişek' hızında başladı. Gerek savunmada gerekse hücümda göz dolduran Caner, takım arkadaşlarına şimdiden 4 gol attırmayı başardı.

GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen mevkiidaşı Novak'a da forma şansı tanımayan Caner'in yeni hedefi A Milli Takım. 3 yıldır Ay-Yıldızlı formaya hasret kalan başarılı sol ayak, 11 Kasım - 18 Kasım arasında Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynanacak milli maçlar öncesi eski hocası Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Caner, 2006'dan bu yana 53 dfa milli formayı terletirken 2 gol attı.

GÖKHAN SORUNU ÇÖZDÜ

Bu sezon Caner Erkin gibi yuvasına dönen bir başka isim de Gökhan Gönül olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Caner kadar parlamasa da F.Bahçe'deki sağ bek krizini çözdü.

Zira sarı lacivertliler, Gökhan'ın gidişinden sonra Van der Wiel ve Isla'yı transfer etmiş ancak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ayrıca mevcut kadrodaki Şener'in yanı sıra Dirar ve Ozan da sağ bekte denenmesine rağmen verim alınamamıştı. Kaptanlık bandını yeniden koluna takan Gökhan, 5 lig maçında forma giyerken 1 gol kaydetti.

ARDA ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Yeni sezonda Galatasaray'da da ses getiren bir dönüş yaşanmıştı. Gökhan Gönül ve Caner'in aksine para kazandırarak 2011'de sarı kırmızılı kulüpten ayrılıp İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, 9 yıl sonra tekrar formasına kavuştu.

Atletico Madrid ve Barcelona maceralarının ardından soluğu Başakşehir'de alan 33 yaşındaki yıldız, Fatih Terim'in ısrarları sonucu yuvasına döndü. 6 lig maçında toplam 279 dakika sahada kalabilen kaptan Arda, kendisinden beklenen golleri ve asistleri henüz gerçekleştiremedi.

ESKİ GÖZ AĞRISI ABOUBAKAR

Bu sezon daha önce terlettiği formayı yıllar sonra tekrar giyme şansı yakalayan tek yabancı ise Beşiktaş'lı Vincent Aboubakar. ‪2016-17‬ sezonunda Porto'dan kiralanan Kamerunlu yıldız, attığı kritik gollerle (12) Kartal'ın şampiyonluğunda rol oynamıştı.

Son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş'taki yeni serüveninde sadece 198 dakika görev alabildi. Ligdeki ilk golünü geçen hafta Denizli'ye karşı penaltıdan kaydeden Aboubakar'ın 1 asist sayısı da var. (AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kaç maç önce geldide sadece vurgusu yapıosun.. Oynatılmadı mı yani..
caner'e helal olsun valla süper iş çıkarıyor
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