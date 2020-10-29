Caner döndü, Arda daha dönemedi!

Kulüplerinden çeşitli nedenlerden dolayı ayrılıp yıllar sonra tekrar yuvaya dönen futbolcular genelde eski havasını yakalayamıyor. Ancak bu durum 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin için geçerli olduğunu söylemek zor.

Zira 32 yaşındaki sol ayak, lige tıpkı lakabı gibi 'fişek' hızında başladı. Gerek savunmada gerekse hücümda göz dolduran Caner, takım arkadaşlarına şimdiden 4 gol attırmayı başardı.

GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen mevkiidaşı Novak'a da forma şansı tanımayan Caner'in yeni hedefi A Milli Takım. 3 yıldır Ay-Yıldızlı formaya hasret kalan başarılı sol ayak, 11 Kasım - 18 Kasım arasında Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynanacak milli maçlar öncesi eski hocası Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Caner, 2006'dan bu yana 53 dfa milli formayı terletirken 2 gol attı.

GÖKHAN SORUNU ÇÖZDÜ

Bu sezon Caner Erkin gibi yuvasına dönen bir başka isim de Gökhan Gönül olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Caner kadar parlamasa da F.Bahçe'deki sağ bek krizini çözdü.

Zira sarı lacivertliler, Gökhan'ın gidişinden sonra Van der Wiel ve Isla'yı transfer etmiş ancak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ayrıca mevcut kadrodaki Şener'in yanı sıra Dirar ve Ozan da sağ bekte denenmesine rağmen verim alınamamıştı. Kaptanlık bandını yeniden koluna takan Gökhan, 5 lig maçında forma giyerken 1 gol kaydetti.