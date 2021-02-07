Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler!

Süper Lig'in 24. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.Türkiye'nin kilitlendiği ezeli rekabete, karşılıklı yapılan fauller damga vururken, hakem Cüneyt Çakır'ın kararları iki tarafı da memnun etmedi.Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesi Çakır'ın yönetimine tepki gösterirken, Caner Erkin'in söyledikleri gündem yarattı.

"BUNLARI BİR TEK TÜRKİYE'DE YAPIYORSUN"

Fenerbahçeli sol bek, bir pozisyon sonrası Avrupa'da da çok sayıda önemli maç yöneten Çakır'a, "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" dedi.Bu arada derbinin ilk yarısında Fenerbahçe 11, G.Saray 14 faul yaptı ve bu bölümde oyun 25 kez durdu.Bu sayı aynı zamanda sezonun da ilk yarılar rekoru olarak kayıtlara geçti.