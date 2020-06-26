Caner Erkin'den 'Fener Ol' kampanyasına destek

Beşiktaş ile gelecek sezon devam etmeyeceği menajeri Batur Altıparmak tarafından Radyospor'a yapılan açıklamayla resmiyet kazanan Caner Erkin'in yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

Altıparmak, 32 yaşındaki yıldız sol bek için yurtdışından da teklifler olduğunu söylese de, oyuncunun Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı aylardır spor medyasında dile getiriliyor.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Diğer yandan sosyal medyada Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceği haberlerine bazı sarı lacivertli taraftarlar tepki gösteriyor. Bu taraftarlar özellike Erkin, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah beyazlı tribünün önünde diz çökerek selam verdiği pozu paylaşarak, "İstemiyoruz" diyor. Buna karşın, Erkin'in takıma büyük katkı sağlayacağını düşünenler de destek paylaşımları yapıyor.

Erkin'in Fenerbahçe'ye yeniden dönüp dönmeyeceği tartışılırken ilginç bir detaya ulaştı. Fenerbahçe Kulübü'nün geçen sezon başlattığı 'Fenerol Ol' kampanyasına, geçmişte sarı lacivertli formayı giymiş bir çok futbolcu gibi Caner Erkin'in de destek verdiği öğrenildi. Erkin'in, kampanyaya 250 bin liralık bağış yaptı