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Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2020 22:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter’e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer’in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.

Caner Erkin: Frank de Boer, İnter kariyerimi bitirdi

Fenerbahçe’den 2016 yılında ayrıldıktan sonra İtalya’nın en önemli kulüplerinden İnter ile anlaşan ancak yaşanan hoca değişikliğinin ardından umduğunu bulamayarak kısa bir süre sonra Beşiktaş’a gelen Caner Erkin, İnter günleriyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Amacının İnter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu, bu nedenle İnter’e transfer olduğunu söyleyen Caner Erkin, "Bunun yanında İnter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer’in bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi. Mancini beni sol kanatta oynatmak istiyordu ve sezon öncesinde oynanan tüm maçlarda şans tanımıştı. Bana çok güvendi. Gittiğine çok üzüldüm. Futbolda her şey olabilir. Ama Frank de Boer’in tutumu saygısızca ve kabaydı. Ben o ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum. Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Tesisler çok özeldi ve çok mutluydum. Frank de Boer’in bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım. İtalya’ya ayak bastığı günden itibaren hiçbir zaman planlarında yer almadım. Kişisel antrenörle takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kaldı. Tutumu, futbol kariyerimi tamamen değiştirdi, Bununla ilgili bir açıklama bulamıyorum" diye konuştu.

"FRANK DE BOER'İN ORAYA NASIL GİTTİĞİNİ ANLAYAMIYORUM"

Frank de Boer’in nasıl birisi olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Caner Erkin, "İnter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum. Herkes onun tutumunun İnter’e ait olmadığını fark edebilirdi. Bana yaptıklarından sonra onun hakkında iyi bir fikrim olmadı ve asla da olmayacak" dedi. Caner Erkin’in transfer olduğu dönemde İnter forması giyen Fransız futbolcu Jonathan Biabiany’nin "Frank de Boer, İnter tarihinin en kötü koçu" sözleriyle ilgili olarak "Ona tamamen katılıyorum, haklı" diyen Caner Erkin, "İnter’de geçirdiğim zaman kötü bir kişisel deneyime dönüştü. Kim bilir, belki bir gün yine İnter’de oynayabilirim. Gerçekten çok büyük hayallerim vardı ve sadece 2,5 ay takımda kalan bir teknik direktör yüzünden bu hayallerim yıkıldı. Yapacak bir şey yoktu ve bu durum dünyanın sonu değildi. Kariyerime en üst düzeyde devam etmek istiyordum. İnter taraftarlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" açıklamasını yaptı.

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