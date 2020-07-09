Caner Erkin, Galatasaray ile anlaşma sağladı

Türkiye'nin en iyi sol beklerinden Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi’nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE DEVREYE GİRDİ AMA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu tecrübeli oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu ifade ediliyordu ama bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı öne sürülmüştü. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' demiş ama planlar bozulmuştu.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte bu sezon en az yerli futbolcu kullanan takımlardan biri olan Galatasaray atağa kalktı. Sarı kırmızılı takımdan Nagatomo ile yollar ayrılınca sol bek arayışları hızlandı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı kırmızılılar, Caner Erkin için resmen girişimlere başladı ve ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu ile masaya oturan sarı-kırmızılılar her konuda anlaşma sağladı.Caner Erkin'le birlikte Arda Turan'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.