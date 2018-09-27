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Caner Erkin, hakeme küfür davasında beraat etti, Tolgay Arslan için zorla getirilme kararı çıktı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Caner Erkin küfür iddialarını reddederken, mahkeme duruşmaya gelemeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

Caner Erkin, hakeme küfür davasında beraat etti, Tolgay Arslan için zorla getirilme kararı çıktı!

Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilmişti. Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Erkin ile avukatları hazır bulundu. Müşteki hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen sanık Caner Erkin, hakkındaki suçlamaları reddetti. Küfür etmediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, “Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan’la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir problem olmadı” ifadelerini kullandı. Söz alan Erkin’in avukatları da Erkin’in beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağrılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırdı. Mahkeme Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Caner Erkin, adliyeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tolgay arslan caner erkin

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