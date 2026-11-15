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5'te 0 yaptık ama bir ihtimal daha var! Fransa deplasmanında mucizenin peşindeyiz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlılar, zorlu Bordeaux deplasmanından alacağı sonuçla hem kötü gidişata son vermek hem de A Ligi'nde play-off oynama ihtimalini sürdürmek istiyor.

5'te 0 yaptık ama bir ihtimal daha var! Fransa deplasmanında mucizenin peşindeyiz
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta heyecan son hafta maçlarıyla tamamlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son sınavında Fransa'ya konuk olacak. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak kritik mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetecek.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

5 te 0 yaptık ama bir ihtimal daha var! Fransa deplasmanında mucizenin peşindeyiz 1

Grupta oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden ve puanı bulunmayan ay-yıldızlı ekip, son sırada yer almasına rağmen A Ligi'nde tutunma şansını sürdürüyor. Statü gereği A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlardan en kötü puan ve averaja sahip 2 ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer 2 takım play-off oynama hakkı kazanacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj) ve 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. Milliler, Fransa deplasmanında alacağı sürpriz bir sonuçla veya diğer gruplardaki rakiplerinin skorlarına göre play-off biletini kapmaya çalışacak.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN KABAK VE UĞURCAN YOK

5 te 0 yaptık ama bir ihtimal daha var! Fransa deplasmanında mucizenin peşindeyiz 2

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası sona eren savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Fransa karşısında sahadaki yerini alabilecek. İzmir'deki Belçika maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak ile omzundaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan kaleci Uğurcan Çakır ise zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

MİLLİ TAKIM TARİHİNDEKİ 660'INCI MAÇ

5 te 0 yaptık ama bir ihtimal daha var! Fransa deplasmanında mucizenin peşindeyiz 3

A Milli Futbol Takımı, Fransa müsabakasıyla birlikte 103 yıllık tarihindeki 660'ıncı maçına çıkacak. Geride kalan 659 karşılaşmada 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 248 yenilgi alan milliler, bu süreçte 909 gol atıp kalesinde 945 gol gördü. Oynadığı son 8 resmi ve özel maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen ay-yıldızlılar, Fransa ile tarihindeki 8. randevusuna çıkacak; iki ülke arasındaki önceki 7 maçta Fransa 5, Türkiye 1 galibiyet alırken 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye
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