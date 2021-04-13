Caner Erkin'in Altay Bayındır'a ettiği küfür sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin dün akşam attığı 2. golden sonra, gol sevinci sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Maçın ardından ise konuyla ilgili Caner Erkin'den çok net bir açıklama geldi.

CANER'İN HAREKETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri 56'da Mert Hakan, 71. dakikada Valencia, 90+5'te Sinan Gümüş attı. Fakat Valencia'nın attığı gol sırasında Caner'in hareketi gözlerden kaçmadı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yediği golde hata yapmış, pozisyon sonrası ise adeta yıkılmıştı. Daha sonra Valencia'nın attığı golle durum 2-1'e gelince gol sevince ortak olmak için kalesinden çıkıp sahanın diğer tarafına koşarak gelmişti.

CANER'İN ALTAY'A ETTİĞİ KÜFÜR YAYINA YANSIDI

Tam bu sırada oluşan bir görüntü sosyal medyada çok paylaşıldı. Altay Bayındır gol sevincinin yaşandığı alana doğru koşarken Caner Erkin'in 'S... kalene' sözleri yayına yansıdı.

CANER'E TEPKİ

Takımıyla birlikte gol sevincine katılan Altay Bayındır ise sevinci ardından kalesine döndü. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler nedeniyle Caner'e tepki oluşurken olayla ilgili ilk açıklama da geldi.