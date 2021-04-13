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Caner Erkin'in Altay Bayındır'a ettiği küfür sosyal medyayı salladı

13.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçta Sarı-Lacivertlilerin attığı 2.gol sonrası yaşananlar gündeme oturdu. Caner Erkin'in gol sevincine gelen Altay Bayındır'a ettiği küfür yayına yansıyınca olanlar oldu. Tecrübeli sol bek konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmak zorunda kaldı.

Caner Erkin'in Altay Bayındır'a ettiği küfür sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin dün akşam attığı 2. golden sonra, gol sevinci sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Maçın ardından ise konuyla ilgili Caner Erkin'den çok net bir açıklama geldi.

CANER'İN HAREKETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri 56'da Mert Hakan, 71. dakikada Valencia, 90+5'te Sinan Gümüş attı. Fakat Valencia'nın attığı gol sırasında Caner'in hareketi gözlerden kaçmadı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin yediği golde hata yapmış, pozisyon sonrası ise adeta yıkılmıştı. Daha sonra Valencia'nın attığı golle durum 2-1'e gelince gol sevince ortak olmak için kalesinden çıkıp sahanın diğer tarafına koşarak gelmişti.

CANER'İN ALTAY'A ETTİĞİ KÜFÜR YAYINA YANSIDI

Tam bu sırada oluşan bir görüntü sosyal medyada çok paylaşıldı. Altay Bayındır gol sevincinin yaşandığı alana doğru koşarken Caner Erkin'in 'S... kalene' sözleri yayına yansıdı.

CANER'E TEPKİ

Takımıyla birlikte gol sevincine katılan Altay Bayındır ise sevinci ardından kalesine döndü. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler nedeniyle Caner'e tepki oluşurken olayla ilgili ilk açıklama da geldi.

PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Maç sonrası resmi sosyal medya hesabından Altay Bayındır'ın bir fotoğrafıyla birlikte açıklama yayınlayan Caner iddiaları yalanladı. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği golün sevincinde kullandığı ifadelerin özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, sarf ettiği sözler hakkında, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

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"ALTAY'IM SEN BİLİYORSUN KİME DEDİĞİMİ, ARAMIZDA"

Ayrıca Caner aynı açıklamada takım arkadaşına seslendi. Caner, başarılı kaleciyi etiketleyerek 'Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi, aramızda" yazıp gülücük emojisi koydu.


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