Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü futbolcu Caner Erkin, Türkiye-Letonya maçındaki performansı ile konuşulan Caner Erkin gündemde en ço konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı futbolcu Erkin hakkında sosyal medyada yer alan yorumların ardından pek çok kişi Caner Erkin kimdir ve kaç yaşındadır? Caner Erkin aslen nerelidir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Caner Erkin'in hayatı...

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin 1988’de Balıkesir’de dünyaya geldi. Profesyonel hayatına 2004’de Vestel Manisaspor’la başladı. 2005-2006 sezonunda takımının Süper Lig'ne çıkmasıyla isminden söz edilmeye başlandı.

3,5 milyon Euro karşılığında PFK CSKA Moskova'ya transfer olan Erkin, 2007-2008 yıllarında bu formayla pek çok başarıya imza attı. 2009’da Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandıktan sonra, 2010’da Fenerbahçe ile 4 senelik sözleşme imzaladı. 2016-2017 transfer döneminde Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittiğinden dolayı Inter'e bedelsiz olarak transfer olmasının ardından Beşiktaş’a transfer oldu. Erkin, 2020 yazında gönül bağı da olduğunu ifade ettiği Fenerbahçe'ye geri döndü. Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyerek 17 maçta yer alan Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evlidir.

