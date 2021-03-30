SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

30.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caner Erkin gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. A Milli Futbol takımında forma giyen Caner Erkin'in performansı ile ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Peki, 32 yaşındaki Caner Erkin kimdir ve aslen nerelidir? İşte, ünlü futbolcu hakkında merak edilenler...

Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü futbolcu Caner Erkin, Türkiye-Letonya maçındaki performansı ile konuşulan Caner Erkin gündemde en ço konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı futbolcu Erkin hakkında sosyal medyada yer alan yorumların ardından pek çok kişi Caner Erkin kimdir ve kaç yaşındadır? Caner Erkin aslen nerelidir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Caner Erkin'in hayatı...

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin 1988’de Balıkesir’de dünyaya geldi. Profesyonel hayatına 2004’de Vestel Manisaspor’la başladı. 2005-2006 sezonunda takımının Süper Lig'ne çıkmasıyla isminden söz edilmeye başlandı.

3,5 milyon Euro karşılığında PFK CSKA Moskova'ya transfer olan Erkin, 2007-2008 yıllarında bu formayla pek çok başarıya imza attı. 2009’da Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandıktan sonra, 2010’da Fenerbahçe ile 4 senelik sözleşme imzaladı. 2016-2017 transfer döneminde Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittiğinden dolayı Inter'e bedelsiz olarak transfer olmasının ardından Beşiktaş’a transfer oldu. Erkin, 2020 yazında gönül bağı da olduğunu ifade ettiği Fenerbahçe'ye geri döndü. Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyerek 17 maçta yer alan Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Millîler 3'te 3 peşinde... Millîler 3'te 3 peşinde...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
türk futbolunda kalan son çirkef
al işte ilk 11 oyuncusu olmadığını tüm ülke görmüştür artık.. üçünçü gol de pozisyon hatası var....

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Beşiktaş puan farkını açıyor!

Beşiktaş puan farkını açıyor!

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.