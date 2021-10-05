Caner Erkin ve Berkan Kutlu'dan Norveç maçı değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda ay-yıldızlı oyuncular Caner Erkin ve Berkan Kutlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenman öncesinde konuşan Caner Erkin, uzun yıllardır milli takım formasını giydiğini belirterek, ''Senelerdir milli formayı terletiyorum. Bu nedenle kadroda olduğum için çok mutlu oldum. Diğer maçlar ve Avrupa Şampiyonası'nda da forma giymek isterdim ama nasip değilmiş. Şu anda buradayım ve çok mutluyum. Elimden geleni vermeye hazırım. Önceden de milli takımdaydık ve burada arkadaştık, hiçbir problem yoktu. Şimdi yeni bir hocamız geldi. Bundan sonra da ilişki konusunda sıkıntı olmayacaktır. Hepimiz ağabey-kardeşiz, milli takımda problemler olmadı, olmamalı da. Hayatımıza aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Norveç maçını düşünmek zorunda olduklarının altını çizen Caner, "Şu andaki konumda onlar rakibimiz. Norveç’i yenecek güçteyiz ve bu kalitede oyunculara sahibiz. Bence elimizden geleni yaparak kazanacağımıza inanıyorum. O yüzden güzel geçecek." şeklinde konuştu.

Milli takımdaki teknik direktör değişimiyle ilgili soruyu da deneyimli futbolcu şöyle cevapladı:

"Şenol hoca da çok değerli bir hocamız. Kuntz da değerli bir hoca. Burası milli takım. Burada herkes elinden gelen her şeyi yapıyor, bundan da kimsenin şüphesi yoktur. Hocamızın farklı bir sistemi vardır, farklı oynattığı bir futbol vardır. Belki burada bir değişiklik olabilir. Belki futbolcu tercihleri farklı olabilir. Futbol zaten futboldur, biz de en iyi şekilde hocamızın taktiğine ve sistemine inanıp ona göre hareket edeceğiz. Hocanın farklı bir sistemi olabilir ama sonuçta kadroda çok kaliteli oyuncular var ve buraya gelmeyi çok oyuncu hak ediyor. Takımlarında en iyi olan oyuncular burada olduğunda zaten hiçbir sıkıntı yaşamaz. Hocanın gelmesinden itibaren çok bir zaman geçmedi. Oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Buradan ne oynayacağımızı ya da ne yapacağımızı söylemeyeyim. Bu taktiğe uyarsak bence sıkıntı olmayacaktır Norveç maçında."

- Berkan Kutlu: "Benim için ve ailem için çok büyük bir gurur"

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Berkan Kutlu, "A Milli Takım’a katıldığım için çok mutluyum. Benim ve ailem için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. 4 maçımız var ve bu maçları en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız. Yeni bir hoca var takımda, yeni bir atmosfer. Ben önceki kamplarda burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey diyemem. Ama gelecekle ilgili konuşabilirim. Toplantılarımız oldu. Çok taktik ve teknik üzerine konuşmalar oldu. Hocamızın bizden istediklerini öğrenip sahada da bunu pratiğe dökmek isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Berkan, "A Milli Takım'dan daha önce de davet bekledin mi?" sorusuna, "Bir beklenti oluyordu daha önceki maçlarda ama üzülmedim, tersine daha fazla çalıştım buraya gelmek için. Önemli olan buraya gelmek değil, burada kalıcı olmak önemli. Buraya çok insan gelir ama geldiğinde kalıcı olmak en önemlisi." yanıtını verdi.

Genç futbolcu, Stefan Kuntz'un göreve gelmesi hakkında ise "Ben Alman ekolüne yakınım. Eğitimimi İsviçre’de aldım. Benzer durumları gördüm hocanın taktik analizlerinde. Bize çok şey katabilir. İnşallah çok güzel olacak. Hemen hemen her oyuncu İngilizce biliyor. Hoca da İngilizce biliyor ve tercümanlar da var. Hocayla anlaşamama gibi bir durum olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

