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Canevim dizisine yeni transfer! Nevra rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

atv'nin Koliba Film imzalı Canevim dizisinin 9. bölümüne, herkesin hayatını derinden sarsacak bir karakter giriyor. Başarılı oyuncu Fulya Aksular, dizide, geçmişten bugüne gizemli sırlarıyla çıkıp gelen 'Nevra' karakterini canlandıracak.

Canevim dizisine yeni transfer! Nevra rolünü kim oynuyor?

Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve Ceylan’dan saklanan tüm gerçekleri bilen Nevra, Taylan’ın kabusu olacak. Ceylan ve Ömer üzerine oynanan tehlikeli oyunlar, bu gizemli kadının ortaya çıkışıyla bambaşka bir dönemece girecek.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura kaleme aldı.

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Başrolleri Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

Canevim, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

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