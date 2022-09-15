CANiK, ABD’deki atıcılık şampiyonasının galibi oldu

İSTANBUL (AA) - Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen ve atıcılık sektörünün en büyük ve prestijli turnuvası olarak kabul edilen yarışmada CANiK takımı adına yarışan Nils Jonasson şampiyon oldu.

Şirket açıklamasına göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, kazandığı uluslararası prestijli ödüllerle öne çıkıyor. USPSA tarafından düzenlenen, 57'si büyük usta (grand master), 100'ü usta (master) seviyesinde olmak üzere toplamda 417 atıcının katıldığı sektörün en büyük ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Carry Optic National turnuvasında CANiK takım kaptanı Nils Jonasson şampiyon oldu.

Nils Jonasson turnuvada, ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) tarafından 2022 Yılının En İyi Tabanca Ödülü'nün sahibi SFx RIVAL ile yarışarak büyük bir başarı elde etti. Daha önceki yıllarda üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan Nils Jonasson, SFx RIVAL'ın üstün kaliteye sahip özellikleri sayesinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku ARAL, CANiK markasıyla, ABD başta olmak üzere dünyanın 69 ülkesine ihraç ettikleri ürünlerini, kazandıkları uluslararası prestijli ödüllerle de taçlandırdıklarını belirterek, "Silah dünyasının en büyük pazarı olan ABD'de kazandığımız başarılarla, markamızın katma değerini daha da artırıyor ve kaliteden ödün vermeyen ürünlerimizi Türkiye bayrağımızla birlikte gururla sergiliyoruz. Dünyada en iyilerin yarıştığı şampiyonada derece elde etmek ve art arda aldığımız ödüller, başarımızın bir rastlantı olmadığını da kanıtlıyor. Her sene kendimizi geçmek için güçlü AR-GE ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

