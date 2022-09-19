CANiK, Avrupa'nın en büyük sportif atış müsabakasının ana sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 10-13 Kasım 2022'de İtalya’da gerçekleştirilecek IDPA Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsoru oldu.

CANiK açıklamasına göre, dünyanın her yerinden en iyi 600 sportif atıcının mücadele edeceği Avrupa'nın en büyük sportif atış müsabakası olarak kabul edilen şampiyonada Canik Academy Direktörü İsmail Dut ve CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson da yer alacak. Yarışmaya birçok Türk atış kulübü ve atıcı da katılacak.

CANiK, sadece uluslararası alanda bilinen ve kabul gören markaların davet edildiği bu müsabakanın sponsorluğuyla Türkiye'nin yükselen savunma sanayi ürünlerinin sportif branşlarda da favori olduğunu dünyaya kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, CANiK olarak sundukları inovatif ürünler ve ihracatla Türkiye savunma sanayine değer katmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sundukları hizmetleri çeşitlendirerek sadece askeri ve kolluk kuvvetlerinin değil, aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından profesyonel sportif atıcıların da markası olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Aral, şunları kaydetti:

"Sportif atıcılık alanına verdiğimiz desteğimizi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaştırma hedefimiz doğrultusunda, uluslararası müsabakalarda sponsor olarak yer alıyoruz. Geçtiğimiz hafta CANiK Takımı ödüllü tabancamız SFx RIVAL ile ABD'nin ve Kuzey Amerika kıtasının en prestijli sportif atıcılık yarışması olan USPSA Carry Optics Nationals'de şampiyon olmuş ve kupayı kaldırmıştık. Bu tip organizasyonların hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde düzenlenmesine önayak olarak son kullanıcılar ile yakın ilişkiler kurabiliyoruz. Böylece AR-GE mühendislerimizin almış olduğu geri bildirimler ile bize yakışır üstün ateşli silahları geliştirmeye devam ediyoruz."

