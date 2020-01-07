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  4. Canik Belediyesi kışa hazır

Canik Belediyesi kışa hazır

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi, kış aylarında oluşabilecek olumsuzluklar olan aşırı yağışlar, kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli olan önlemleri aldı.Samsun Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yurt genelinde başlayan olumsuz hava şartlarından dolayı ilçedeki vatandaşların etkilenmemesi adına gerekli tedbirleri aldı.

Canik Belediyesi, kış aylarında oluşabilecek olumsuzluklar olan aşırı yağışlar, kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli olan önlemleri aldı.
Samsun Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yurt genelinde başlayan olumsuz hava şartlarından dolayı ilçedeki vatandaşların etkilenmemesi adına gerekli tedbirleri aldı. Yaz sezonunda yol açma, asfalt yol yapma, kaldırım çalışmaları gibi tüm yolları elden geçiren Canik Belediyesi, kış şartlarında da çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmek için gerekli olan gayreti göstermeye devam ediyor. Vatandaşların, kış şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı, günün her saatinde 444 55 90 numaralı telefondan ilgili birimlere ulaşılabileceği belirtildi.

"Yaz-kış çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Canik halkının olumsuz kış şartlarından etkilenmemeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yaz dönemi boyunca güzel hava şartlarında ilçemizde yol açma, asfalt yol yapma, yol iyileştirme, kaldırım çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemizle birlikte aralıksız sürdürdük. Bu anlamda hem Büyükşehir Belediyemize, hem de Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza aynı hızla kış aylarında da devam ediyoruz. 53 mahallemizin yollarında ulaşımın ve günlük yaşamın kış şartlarından doğabilecek olumsuzluklarına karşı, iş makinelerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için, Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde, iş bölümü yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD’dan gelen uyarı ve talepler de ekiplerimiz tarafından yerine getiriyor. Ana ulaşım yollarımızı, minibüs otobüs güzergahları, sağlık ocakları ve diğer kurum binaları yolları önceliğimiz olacak. Kardan dolayı kapanabilecek yollarımızı açmak için ekiplerimiz gerekli olan tüm iş makineleri ile 24 saat hizmet verecek şekilde hazırlıklarını tamamladı” dedi.
Başkan Sandıkçı, araç sürücülerinin de kış aylarında araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları, kış şartlarına hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu.

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