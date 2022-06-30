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CANiK, ICA 2022'de 4'üncü kez ödül aldı

30.06.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral: - "ABD'de elde ettiğimiz bu prestijli ödülü, silah dünyasının en zorlu pazarında sürdürdüğümüz başarının temsili olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden sayılan The Industry Choice Awards-ICA 2022'de SFx RIVAL ile "Yılın Tabanca Ödülü"nü kazanan CANiK, son 6 yılda 4'üncü kez bu ödülü alma başarısı gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken bir yandan da gerek yurt içi gerekse yurt dışında aldığı ödüllerle dikkati çekiyor.

Bu çerçevede ICA 2022'de 4'üncü kez ödül alma başarısı gösteren CANiK, bu ödülü daha önce de 2017'de TP9 SFx, 2019'da TP9 ELITE COMBAT ve 2020’de TP9 ELITE SC ile almıştı.

Özellikle tüketici memnuniyeti ve değerleri dikkate alınarak belirlenen ICA ödüllerinin, tamamen bağımsız bir kurum olarak da ayrı bir önemi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, CANiK markasının, Türkiye'den global pazarlara doğru büyürken, elde ettiği prestijli ödüllerle hem kalitesini dünya çapında tescillediğini, hem de bilinirliğini daha da artırdığını aktardı.

ABD'de büyümeye devam ettiklerini belirten Aral, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişimiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan ürünlerimizle sadece şirketimizin değil, Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandırıyoruz. Uzman ekibimizin uzun soluklu bir çalışmayla tasarladığı ürünlerimizle kullanıcılara daha iyi bir atış deneyimi sunuyoruz.

ABD'de elde ettiğimiz bu prestijli ödülü, silah dünyasının en zorlu pazarında sürdürdüğümüz başarının temsili olarak görüyoruz. Aldığımız bu ödülle Amerika'daki pazar payımızı artırırken, AR-GE ve inovasyonda ulaştığımız son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz."

- Sadece en iyiler birinci olabiliyor

Verilen bilgiye göre, ICA, dünyanın en büyük pazarı ABD'de düzenlenen ve ateşli silahlar, ateşli silah aksesuarları ve mühimmatların değerlendirildiği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul edilmediği bu organizasyon, tabancalarla ilgili değerlendirmeleri, çoğu zaman firmaların haberi olmadan yapıyor.

Jüri, bir mağazadan değerlendireceği silahı ya da aksesuarı satın alıyor, değerlendiriyor ve sonucu açıklıyor.

Ateşli silahlar pazarındaki asker, polis ve sivil her türlü kullanıcının yanı sıra silah mağazalarının bile temsil edildiği jüri, performansın yanı sıra distribütörlerin memnuniyeti ve ürününün satış sonrası desteğini de değerlendirmesine dahil ediyor.

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