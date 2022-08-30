YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlayacak

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlayacak

30.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral: - "Bugün jandarma, sahil güvenlik, emniyet teşkilatımız gibi birçok kurumumuz bu silahları envanterine almış oldu. Birçok platform üreticisine teslimat gerçekleştirdik onlar da ihracatlarını gerçekleştirdi" - "Yurt dışına aktarmış olduğumuz 100 milyon doları içeride tuttuğumuz gibi hedeflediğimiz 100 milyon dolar da ihracat var. O yüzden buradan neredeyse yıllık 200 milyon dolarlık kazanım sağlamış olduk"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin, Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de gençlerle buluşturuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan "Platform Makineli Tüfeği Projesi" kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek, TEKNOFEST KARADENİZ'de en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

SYS Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine, silah sisteminin hava, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini söyledi.

Geliştirilen silah sisteminin Altay tankı, Kirpi, Ejder, Cobra gibi araçların ana saldırı silahı olduğunu dile getiren Aral, "Türkiye olarak bu platformları üretirken bu silah sisteminde dışı bağımlıydık. Dünyada sadece dört Amerikan şirketinin kontrolünde olan bu silahı dünyada NATO standartlarında üreten beşinci firma olduk." dedi.

Silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlandığını ve tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirten Aral, şöyle devam etti:

"40 gün gibi kısa sürede hiçbir test tekrarına kalmadan tüm kalifikasyon sürecini tamamladık ve teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Bugün jandarma, sahil güvenlik, emniyet teşkilatımız gibi birçok kurumumuz bu silahları envanterine almış oldu. Birçok platform üreticisine teslimat gerçekleştirdik onlar da ihracatlarını gerçekleştirdi. Bu silahı yapmakla kalmadık, performansını en üst seviyeye çıkardık. Namlu ömrünü 15 yıldan 25 yıla çıkardık. Atış performansı ve dayanıklılığını artırdık."

- Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Aral, Türkiye'nin bu silah sistemini tedarik ederken yurt dışına yılda 100 milyon dolar aktardığına dikkati çekerek, "Yurt dışına aktarmış olduğumuz 100 milyon doları içeride tuttuğumuz gibi hedeflediğimiz 100 milyon dolar da ihracat var. O yüzden buradan neredeyse yıllık 200 milyon dolarlık kazanım sağlamış olduk." diye konuştu.

Dakikada 550 atım yapan bu silahın bir üst ve hızlı versiyonu CANiK M2F'yi de geliştirdiklerini söyleyen Aral, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada üç firmanın üretmekte olduğu dakikada 950 atım hızına sahip silahı da geliştirmiş olduk. Bunu da TUSAŞ gibi Bayrak gibi hava platformu üreten firmalarımızın uçaklarına bağlayabilmek için bir pod geliştirdik. 450 mermi kapasitesine sahip podu ister Hürkuş uçağımıza ister diğer helikopterlerimize bağlayabilecek altyapıyı da oluşturmuş olduk. Bu sayede daha önce ürün portföyünde olmayan, pazarda eksik olan bu ürünü de sisteme katmış olduk. Bu da ülkemizin dolaylı olarak ihracatını artıracak."

Sistemin yurt dışından da ilgi gördüğünü dile getiren Aral, Azerbaycan başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya gibi pek çok ülkeyle iş birliği yaptıklarını ve ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BinBin, TEKNOFEST KARADENİZ'de fuar sahasında ulaşımı kolaylaştırıyorBinBin, TEKNOFEST KARADENİZ'de fuar sahasında ulaşımı kolaylaştırıyor
Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdiTokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi
Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıAmasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

Derman Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Canik
Atabay Eczanesi
Atakum
Emir Efendi Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.