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CANiK, TEKNOFEST 2022'de gençlerle buluştu

30.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral: - "Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında, Samsun’da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

CANiK açıklamasına göre, Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor.

TEKNOFEST 2022’de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB ailesinin en çok ilgi görecek ürünler arasında yer alması bekleniyor.

300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS ile de yüksek bir temsil gücü oluşturacak olan CANiK, ayrıca en yeni tabanca modelleri ile mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP’i de katılımcılara tanıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, TEKNOFEST'in Türkiye'nin gençlerinin inovatif teknolojilere, AR-GE’ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayisine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan değerli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Aral, her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, "Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST’in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullanan Aral, şunları kaydetti:

"CANiK’in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM’yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu."

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Canik teknofest 2022

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