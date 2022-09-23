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Canik ürünlerine Afrika'daki savunma fuarında yoğun ilgi

23.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral: - "AAD Fuarı'nda da ilgi odağı olmayı sürdürüyoruz" - "Fuarda, potansiyel müşterilerinden olan birçok zırhlı araç platformu üreticisi, sistem üreticisi, deniz sistem üreticisi, elektronik sistem üreticileri ile buluşma imkanı elde ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Canik, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de yoğun ilgi gördü.

Canik açıklamasına göre, 21 Eylül'de başlayan fuarda tanıttığı ürünlerle Türk savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümü gözler önüne seren şirket, etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun bir görüşme ve anlaşma trafiği içerisine girdi.

Dünya genelinden 30'dan fazla ülke ve 450'ye yakın firmanın katıldığı fuarda, 4 gün boyunca önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bireysel silahlanmada dünyanın en büyük pazarlarından olan Güney Afrika'da uzun yıllardır aktif olarak yer alan Canik, bölgede imza attığı pek çok başarıya yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

- "Görüşme trafiğimiz çok yoğun geçiyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Samsun Yurt Savunma (SYS) Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi olarak fuar turlarının devam ettiğini bildirdi.

Afrika'da 22-24 Nisan'da düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı HuntEx'te büyük ilgi ve talep gördüklerini anımsatan Aral, AAD Fuarı'nda da ilgi odağı olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Aral, fuarda yaptıkları görüşmelerden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Fuarda, potansiyel müşterilerinden olan birçok zırhlı araç platformu üreticisi, sistem üreticisi, deniz sistem üreticisi, elektronik sistem üreticileri ile buluşma imkanı elde ediyoruz. Aynı zamanda burada yer alan birçok ülke ile temaslarda bulunarak iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yoğun süren görüşme trafiğimiz kapsamında uzun süredir teklif gelen ve temasta olduğumuz projeler ve bu projelerin ön anlaşmaları gündemimizde."

- "Entegrasyon alanında da öncülüğümüzü gösteriyoruz"

Didem Aral, AAD Fuarı'nda dünyanın en gelişmiş 12.7x99 mm uçaksavarı olan Canik M2 QCB'nin yanı sıra ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerine yönelik pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aral, "Ayrıca sadece tabanca alanında değil tüm silah sistemlerinin kara, deniz, hava platformlarına entegrasyonunu göstermeyi hedefledik. Yine entegrasyon kabiliyetlerimizi içeren alt firmalarımızın UNIDEF ve Unirobotics'in imkanlarını da başta Güney Afrika olmak üzere tüm bölge ülkelerinin otoriteleriyle paylaşma fırsatı elde ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

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