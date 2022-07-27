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CANiK yeni ve en inovatif ürünleriyle TEKNOFEST’te

27.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SYS Genel Müdürü Utku Aral: -"Ülkemizin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gerçekleşen en önemli etkinliklerinden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - CANiK, bu yıl Samsun’da gerçekleşecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin sponsorları arasında yer alacak ve en yeni teknolojilerini burada sergileyecek.

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, bu sene 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022’de CANiK de en yeni ve en inovatif ürünlerini sergileyecek. Samsun’da bulunan teknoloji üssünde üretilen milli uçaksavar CANiK M2 QCB de TEKNOFEST’te yerini alacak. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi gücünün ulaştığı son noktanın en önemli temsilcilerinden biri olan CANiK, 69 ülkeye ihraç ettiği CANiK marka tabanca modelleri, yeni mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy ile birlikte yeni geliştirilen inovatif ve sıra dışı eğitimlerinden CANiK SMART ve CANiK APP uygulamalarını tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, Türkiye’nin savunma sanayi gücünü uluslararası arenaya taşıdıkları için gururlu olduklarını kaydetti.

İhracat ve başarılı çalışmalarla hem Samsun’a hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunduklarını vurgulayan Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretimine destek vermenin ve bu yolda nitelikli insan kaynağına sahip olmanın çok daha kıymetli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla hayata geçirilen ve ülkemizin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gerçekleşen en önemli etkinliklerinden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi SYS, savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alıyor, stratejik öneme sahip sektörümüzün genç yeteneklere ihtiyacı her geçen gün artıyor. TEKNOFEST sayesinde azimli, yetenekli, heyecanlı, enerji dolu gençlerimizle bir araya gelerek, savunma sanayimizi daha ilerilere götürecek genç yeteneklerimize kendilerini gösterme fırsatı sunacağız. CANiK gibi global bir marka olarak gençlere ilham olabiliyorsak, ne mutlu bize.”

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