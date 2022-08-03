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CANiK’in yüksek teknoloji merkezi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ağırladı

03.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SYS Genel Müdürü Utku Aral: - "Bu önemli ziyaret bizim bundan sonraki hedeflerimize daha da asılarak, azimle ulaşma noktasında önemli bir motivasyon oluşturdu. Bundan sonra Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke konumunda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, bu başarıya ulaşma yolunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Samsun'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" kapsamında ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CANiK markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) üretim tesislerini gezdi.

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) ve onun dünyaca bilinen markası CANiK’in üretiminin gerçekleştirildiği yüksek teknoloji merkezi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tam not aldı.

Samsun’da gerçekleştirilen "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" kapsamında ziyaretlerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, CANiK’in üretim, AR-GE ve test merkezlerini gezdi. Burada üretilen ve dünyaya ihraç edilen ürünleri detaylı olarak inceleyen İsmail Demir, yerli ve milli CANiK M2 QCB 12.7 mm makineli tüfek ile de atış denemesi gerçekleştirdi.

Bu arada, CANiK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen çalıştaya katkılarından dolayı plaketle ödüllendirildi. Ödül töreni sırasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’da sahnede yer aldı. Plaketi CANiK adına SYS Genel Müdürü Utku Aral kabul etti.

- "Hedefimiz Türkiye’nin savunma sanayi gücünü tüm dünyaya taşımak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, CANiK olarak gerek ihracat gerekse inovasyon faaliyetleriyle Türkiye’nin savunma sanayi gücünü tüm dünyaya taşıma hedefleri doğrultusunda durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış üç tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimiz, bugün dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz potansiyel, bizleri daha üst noktalara taşıma seviyesine ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın bizlere verdiği destek ise ayrıca büyük gurur kaynağı oluşturmakta. Bu önemli ziyaret bizim bundan sonraki hedeflerimize daha da asılarak, azimle ulaşma noktasında önemli bir motivasyon oluşturdu. Bundan sonra Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke konumunda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, bu başarıya ulaşma yolunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz."

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