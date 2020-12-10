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Canik’te her şey çocuklar gülsün diye

SAMSUN HABERLERİ  | 10.12.2020 17:33 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri’nde yaptığı düzenlemeler noktasında çocuk parklarına ışıklı salıncakları, çocukların hizmetine sundu.

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri’nde yaptığı düzenlemeler noktasında çocuk parklarına ışıklı salıncakları, çocukların hizmetine sundu. Özellikle pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan çocukların, aileleriyle birlikte vakit mefhumu olmadan eğlenebileceği ışıklı salıncaklar büyük ilgi gördü.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ışıklı salıncaklar ve yeni oyun grupları minik Caniklilerin hizmetine girdiğini belirterek, “Pandemi sürecinde en çok çocuklar etkilendi. Onlar ve değerli aileleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinlikler, yarışmalar yapıyoruz. Onları biraz olsun farklı bir havayı soluması için mücadele ediyoruz. Yaptığımız her şey onlar gülsün diyedir. Meşe tesislerinde yaptığımız yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında önceliğimiz yine çocuklarımız oldu” dedi.

Yenilikler devam edecek
Çocuklar ve gençler için birçok çalışmaya imza attıklarını ifade eden Sandıkçı, “Işıklı salıncaklar bizim onlara küçük bir armağanımız. Onları biraz olsun rahatlatmak, farklı bir içeriğin ve yeniliğin içinde coşku yaşamalarını sağlamaktır. Bu güne kadar birçok hizmete imza attık. Yeni projelerimiz de hazır. Pandemi süreci herkesi etkiledi. Ancak çocuklar daha çok eve dijital dünyaya hapis oldu. Onları bu durumdan bir nebze olsun farklı bir dünyaya merhaba dedirtmek en büyük hedefimiz. Bu ve benzeri yeniliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

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