YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği

Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği

SAMSUN HABERLERİ  | 12.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi “Sokakta Spor” etkinlikleri Belediye Hizmet Binası önünde başlıyor.Canik Belediyesi ile Canik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa tertip edeceği “Sokakta Spor” etkinliklerinin ilkine 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda start verilecek ve etkinlik saat 17.00’ye kadar sürecek.Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 77’ye toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Canik Belediyesi “Her Yerde Herkes İçin Spor” sloganıyla “Sokakta Spor” etkinlikleri düzenleyecek.Proje kapsamında yetişkin çocuklara yönelik parkurlar, spor alanları ve oyun alanları oluşturulacak.

Canik Belediyesi “Sokakta Spor” etkinlikleri Belediye Hizmet Binası önünde başlıyor.
Canik Belediyesi ile Canik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa tertip edeceği “Sokakta Spor” etkinliklerinin ilkine 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda start verilecek ve etkinlik saat 17.00’ye kadar sürecek.
Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 77’ye toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Canik Belediyesi “Her Yerde Herkes İçin Spor” sloganıyla “Sokakta Spor” etkinlikleri düzenleyecek.
Proje kapsamında yetişkin çocuklara yönelik parkurlar, spor alanları ve oyun alanları oluşturulacak. Çocuklara değişik branşlarda spor aktiviteleri yaptırılacak olan etkinlikle hem eğlenmeleri hem de Canik Belediyesi sporcularının sergileyeceği gösterilerle sportif branşları tanıyarak öğrenmeleri sağlanacak.
Sporu bir yaşam biçimi olarak hayatın her alanında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu etkinliğimiz pandemi sürecini en yoğun şekilde yaşayan çocuklarımız için bir moral olacak. Normalleşme süreci yaşıyoruz ancak yine de çocuklarımız sosyal aktivite yapma imkanı bulamıyorlar çok fazla. Bu etkinliğimizle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çocuklarımızı bir kere sporla tanıştırmış olacağız. Temel motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak spor branşlarını öğrenmelerini hedefliyoruz. Sporu çocuklarımızın ayağına getirmiş olacağız. Biz yetişkinler şuan belirli bir disipline bağlı spor yapmakta zorlanıyoruz belki ama çocuklarımızı küçük yaşlarda spora alıştırmalı sporu sevdirmeliyiz. İşte bunun temelini böyle etkinliklerde atabiliriz. Spor sağlıklı yaşam ile birlikte ahlaklı bir toplum da demek aynı zamanda. Bir meşguliyeti olmayan çocuklarımız maalesef teknolojinin esiri oluyorlar veya başakça alanlara yönelerek hayatlarını karartıyorlar. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu çocuklarımıza erken yaşlarda spor alışkanlığı kazandırmak ve bir branşta disiplinli bir şekilde spor yapmalarını sağlamak. Şuan Hasan Doğan spor salonumuz açık ve aktif durumda. Pandemi süreci öncesi 1 yılda 22 farklı branşta yaklaşık 4500 her yaştan insanımız bu salonumuzdan istifade ediyordu. Haydi Canik Spora, Haydi Kadınlar Spora gibi projelerimizle çocuklarımıza ve kadınlara yönelik faaliyetlerimiz vardı. Yeniden normalleşme ile birlikte bu projelerimizi yeniden aktifleştireceğiz. Pandemi öncesi çocuklarımızı okullarından servis araçlarımızla alıp spor salonumuza taşıyorduk. Şimdi spor salonunu sokağa taşıdık. Bu manada bu etkinliğimizi gerçekleştirmemize vesile olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu ile İlçe Müdürümüz Osman Abanoz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim’de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim’de başlıyor

Samsun Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:26
İkindi
15:33
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Hayvanlarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine 3 ay hapis
Hayvanlarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine 3 ay hapis
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
Büyükşehirden ‘hayrat çeşmesi’ üretimi
Büyükşehirden ‘hayrat çeşmesi’ üretimi
Samsun Final Okulları Kaliteyi Yükseltiyor
Samsun Final Okulları Kaliteyi Yükseltiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.