CANiK'ten yerli ve milli imkanlarla yeni uçaksavar modeli daha geliyor

İSTANBUL (AA) - CANiK, Ankara'da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Fuarı'nda, yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB'yi ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F'yi de sergiledi.

CANiK açıklamasına göre, SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, bu yıl ikincisi düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (Defence Logistics Support Summit-DLSS) Fuarı'na tam kadro katıldı.

4-5 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte, CANiK'in yeni ürün ve aksesuarları da görücüye çıktı. Fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi olan CANiK, yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB'yi ve geliştirilmiş hızlı versiyonu olan CANiK M2F'yi de sergiledi. Etkinlikte CANiK'in en son teknolojilerle donatılmış ürünlerinin yanı sıra entegre ekipmanları da büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, Türk savunma ve havacılık sanayinin, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda olduğunu, kendilerinin de CANiK markasıyla bu değeri daha da ilerilere taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Aral, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB'yi başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik. Bu ayın ilk yarısında İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde 750 adet ağır makineli tüfeğimizin teslimini tamamlayacağız. Bunun yanı sıra CANiK M2 QCB'nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F'nin testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz 'AEI Systems' firmasını satın almış olmamız ile birlikte deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık."

Tabancanın yanı sıra uçaksavar ve orta kalibre top kullanıcılarının en iyi şekilde ihtiyaçlarını sağlamak üzere bütün hazırlıkları yaptıklarını aktaran Aral, "Önümüzdeki günlerde SAHA EXPO 2022'de yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bununla birlikte ülkemiz silah sanayinde ilk kez kullanıcıya entegre lojistik destek (ELD) sağlayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

