Canım Annem dizisi ne zaman başlıyor? Canım Annem dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV8'in yeni filmi Canım Annem hafta içi her gün yayınlanacak. Günlük dizi olan Canım Annem'de masum bir kız olan Zeynep bir kazada annesini kaybeder ve hikayesi o zaman başlar. Aşk ve aile dramının yaşandığı dizi, Zeynep'in hayatı üzerinden işlenecek. Peki Canım Annem dizisi ne zaman başlıyor?

CANIM ANNEM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Canım Annem, 14 Şubat Pazartesi itibarıyla TV8'de seyircilerle buluşacak.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?