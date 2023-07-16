MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canına tak etti! Demet Akalın'dan Sezen Aksu'ya çağrı: "Yetti artık!"

Canına tak etti! Demet Akalın'dan Sezen Aksu'ya çağrı: "Yetti artık!"

16.07.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram'da Sezen Aksu'nun yıllar önceki bir performansına yer veren Akalın, Sezen Aksu'ya çağrıda bulundu. İşte Demet Akalın'ın gündem olan paylaşımı...

Söylediği şarkıların dışında tercih ettiği elbiseler ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Demet Akalın sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Sezen Aksu'nun yıllar önceki sahne performansını Instagram hesabında paylaştı.

demet-akalın-isyan-etti

"SEZEN SAHNELERE DÖN ARTIK!"

"Beni Unutma" performansı sonrası içlenen Demet Akalın, Sezen Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Demet Akalın paylaşımında "Sezen sahnelere dön artık, yetti!" ifadesine yer verdi.

DM1

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği 'Sezen’li Yıllar’ konserinde sahnelere veda edeceğini açıklamıştı.

101

“Artık yeter. Bir daha İstanbul’da sahneye çıkmayacağım. Önceden Belçika ve Hollanda için konser sözümüz vardı. Onlardan sonra sahneleri bırakıyorum. 40 sene size yeter” dedikten sonra gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı, o dönem gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu sevenlerinin beklentisine karşın yılladır sahne almıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim'in kızı Buse Terim gelen yoruma kızdı! Fatih Terim'in kızı Buse Terim gelen yoruma kızdı!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Sezen Aksu sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.