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Power Rangers dizisi iptal edildi!

Disney+, yeni live-action Power Rangers dizisinden kötü haber geldi. Geliştirme aşamasında olan dizi iptal etti.

Power Rangers dizisi iptal edildi!

Yıllardır yeni bir live-action uyarlamayla ekranlara dönmesi beklenen Power Rangers'dan üzen haber geldi. Disney+, Hasbro ile birlikte geliştirdiği ve Percy Jackson and the Olympians dizisinin yapımcıları Jonathan E. Steinberg ile Dan Shotz’ın imzasını taşıyan yeni dizisini geliştirme aşamasında iptal etti.

Proje ilk olarak Mart 2025’te gündeme gelmişti. Disney+ ve 20th Television bünyesinde geliştirilen dizinin yapımcılığını Power Rangers markasının sahibi Hasbro üstlenirken, Jonathan E. Steinberg ile Dan Shotz dizinin showrunner, senarist ve yapımcıları olarak görev yapacaktı.

Power Rangers dizisi iptal edildi! 1

Deadline’ın aktardığı bilgilere göre dizinin iptalinde yaratıcı anlaşmazlıklardan çok ticari ve bütçeye ilişkin değerlendirmeler etkili oldu.

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Disney
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