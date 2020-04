Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Yaşasın milletin kayıtsız şartsız egemenliği"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulusal egemenliğin 100. yılını Büyük Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Alper Taşdelen’in mesajı şöyle:

“100 yıl önce Atatürk’ün öncülüğünde milletin iradesine dayalı bir rejimin temeli atıldı. Milletin iradesi üstünde hiçbir otoritenin ve gücün kabul edilmeyeceği fikriyle Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz gerçekleştirilmiş ve Cumhuriyetin ilanıyla halka dayalı bir sistemin kurulması sağlanmıştır. Dünyada Ulusal Kurtuluş Mücadelesini meclis aracılığıyla veren başka bir örnek yoktur. Tarihin en zor koşullarında, büyük imkansızlıklar içinde Büyük Atatürk kurtuluş ve kuruluş sürecini meclis eliyle yürütmüştür. Ankara’da düşman toplarının seslerinin duyulduğu bir ortamda bile meclisin açık tutulması, bütün süreçlerin meclisin eliyle yürütülmesi dünyada örneği rastlanılmayacak bir durumdur. O yüzden meclisimizin duvarında Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir sözü asılıdır. Bu sözün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Büyük Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir.

Çankaya Belediye Başkanı olarak ulusal egemenliğimizin 100. yılında çok büyük ve coşkulu bir program hazırlamıştık. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu etkinlikleri iptal etmek durumunda kalmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak hiçbir güç ve zorluk, içimizdeki Atatürk sevgisini, egemenliğimizin vazgeçilmezliğini, Cumhuriyetimizin sonsuz değerini ortadan kaldıramaz. Atatürk yolunda, bilimin ışığında çalışan bir Cumhuriyet yurttaşı olarak milletin egemenliğini her koşulda savunuyor ve gereklerini yerine getirmek için olağanüstü bir tempoyla çalışıyoruz. Halk iradesi üstünde hiçbir gücün olmadığını bilerek aldığımız kararlarda halkımızın istek, talep ve önceliklerini dikkate alıyor, projelerimizi öyle yaşama geçiriyoruz. Gücü tek elde toplayan değil, paylaşan bir anlayışla çalışıyor ve üretiyoruz.

Ülkemiz çok zor günlerden geçti, bugün de benzer bir zorluğu yaşıyor. Böylesi zamanlarda Büyük Atatürk’ün varlığını unutmamak, ilke ve değerleriyle hareket etmek, yol göstericiliğini akıldan çıkarmamak en büyük kazanımımızdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu yolda yetiştirmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, ulusumuzun her bireyine esenlik diliyorum. Yaşasın Atatürk, yaşasın milletin kayıtsız şartız egemenliği."