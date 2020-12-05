Çankaya Belediyesi Aralık ayı boyunca ibadethaneler, berber ve kuaförlere hijyen paketi dağıtacak

Çankaya Belediyesi ekipleri hijyen paketlerini bölge bölge belirlenen adreslere aralık ayı boyunca berber ve kuaförler ile ibadethanelere de maske ve kolonyadan oluşan hijyen paketi dağıtacak.

Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz dayanışmayı ve yardımlaşmayı önemseyen bir milletiz. Halkın sağduyusuyla birlikte bu zor günleri de atlatacağımızdan kuşkum yok. Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sağlığını düşünmek de bizim görevimiz. Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hep birlikte aşacağız. Yerel yönetimler düzeyinde bize düşen görev ne ise yapmaya çaba gösteriyoruz. Bu süreçte esnafımızın da her kesimden vatandaşımızın da yanındayız. Korona virüs tedbirleri konusunda en önemli iki malzeme olan maske ve kolonya ile dezenfektanı vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

