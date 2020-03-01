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Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor

ANKARA HABERLERİ  | 01.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, bünyesinde kurduğu ’İş ve İstihdam Merkezi’ ile günümüzün en önemli ekonomik sorunu olan işsizliğe çözüm oluyor.

Çankaya Belediyesi, bünyesinde kurduğu ’İş ve İstihdam Merkezi’ ile günümüzün en önemli ekonomik sorunu olan işsizliğe çözüm oluyor. Belediye, düzenlediği meslek kursları, Toplum Yararına Projesi (TYP) ve doğrudan işe yönlendirmeler ile 2019 yılında 800 kişinin istihdam edilmesini sağladı.
Çankaya Belediyesi bünyesinde bulunan Çankaya İş ve İstihdam Merkezi, İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde, vatandaşlara meslek edindirme amaçlı kurslar düzenliyor. Düz dikiş, modelistlik ve stilistlik, kat hizmetleri, servis elemanlığı ve muhasebe yardımcılığı meslek kurslarından yararlanan 90 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalarını alarak kalifiye eleman niteliğinde iş bulma imkanına kavuştu.
Belediye, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını önlemeye yönelik 6 aylık geçici istihdam sağlayan Toplum Yararına Projesinde de İŞKUR ile işbirliği yapıyor. Belediye, 2019 döneminde 255 iş yeri ile görüşme yaparak doğrudan işe yönlendirme ve TYP kanalıyla 800 kişinin istihdamına destek verdi.
Çankaya Belediyesi, kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara da belirli dönemlerde fırsat sunuyor. KOSGEB iş birliğinde girişimcilik eğitimleri düzenleyen belediye, 425 kişinin bu hizmetten yararlanmasını sağladı. KOSGEB’in hibe desteği verdiği Girişimcilik Eğitimi sonunda proje hazırlayan ve projesi kabul edilen 60 kişi, kendi işinin sahibi oldu.
KOSGEB, iş planını kabul ettiği yeni girişimcilere hibe programı kapsamında belirlediği belirli bir miktar maddi destek veriyor. Geleneksel Girişimci ve üretim odaklı İleri Girişimci şeklinde iki ayrı hibe programını uygulayan KOSGEB, İleri Girişimcilere 150 bin liradan 360 bin liraya kadar hibe veriyor. Geleneksel Girişimciler için ise kuruluş gideri olarak şahıs işletmelerine 5 bin, tüzel kişilere de 10 bin lira arasında hibe veriyor. Geleneksel Girişimciler istihdamın artmasına bağlı olarak 25 bin ila 50 bin lira arasında hibe alabiliyor.

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