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Çankaya Belediyesinden çiçek satışı

ANKARA HABERLERİ  | 25.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlara diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında kendi işçileriyle gerçekleştiriyor.Çankaya’nın Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan seralarda yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor.

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlara diktiği çiçeklerin üretimini de kendi seralarında kendi işçileriyle gerçekleştiriyor.
Çankaya’nın Uğur Mumcu Parkı’nın içinde bulunan seralarda yazlık ve kışlık olmak üzere her yıl 700 binin üzerinde çiçek üretiliyor. Çankaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor, kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz çiçekleri de çok yakın zamanda vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunacağız. Vatandaşlarımız Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Parkı’nda kuracağımız satış noktalarından temin edebilecekler” dedi.

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