Çankaya Belediyesinden korona virüs denetimi

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, Korona Virüsle mücadele kapsamında lokanta, kafe, berber, kuaför, güzellik salonu ve dövme salonlarına denetimlerini artırdı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle önemi daha da çok artan hijyen konusunda denetimlerini artıran Çankaya Zabıtası, lokanta, kafe, berber, kuaför, güzellik salonu ve dövme salonlarında denetim yapıyor. İşletmeleri koronavirüs tedbirleri konusunda denetleyen ve ruhsat kontrollerini yapan ekipler, özellikle hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyor.

Çankaya Zabıtası, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda AVM, otel ve şehir içindeki iş yerlerini, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Hıfzıssıhha personeli ile birlikte denetliyor. Denetimlerde işyeri çalışanlarına maske, mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işyerlerindeki denetimleri, kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, emniyet güçleri ile birlikte taksilerde ve park alanlarında koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yapıyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, mesafe kurallarının uygulanması için kontroller yapılıyor.

Pandemide vatandaşa desteğe devam

Merkezi bir ilçe olması dolayısıyla gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulan Çankaya’da pazaryerinden kıraathaneye, lokantadan inşaat alanına kadar her işyerinde sıkı denetim yapan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi ve eczane ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurarak şikayet ve taleplerini bildirebiliyorlar.

