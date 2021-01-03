Çankaya Belediyesinden online eğitim

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı kişisel gelişim ve hobi kursları ile spor derslerini sanal ortamda gerçekleştiriyor. Belediyeye ait video paylaşım kanalında, hobi ve spor dersleri yayınlanmaya başladı.

Çankaya Belediyesine bağlı 27 Çankaya Evi’nde verilen farklı branşlardaki kurslardan bazıları, Çankaya Belediyesi YouTube kanalı üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Çankaya Belediyesi kanalından, hobi ve kişisel gelişim kurslarından soğuk porselen yapımı, dekupaj boyama tekniği, amigurimi, nakış, gümüş kazaziye, dokuma ve örgü, şişe yapımı, lavanta yapımı, runner yapımı ile tüm vücut kaslarını çalıştıracak spor derslerini bölümler halinde izlenebiliyor.

Çankaya Evleri ayrıca yabancı dil derslerini de online olarak gerçekleştiriyor.

