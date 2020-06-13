YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya parkları yeni normale hazırlanıyor

Çankaya parkları yeni normale hazırlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 13.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, 500’den fazla park ve yeşil alanı birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yeni normale uygun olarak artırdı.

Çankaya parkları yeni normale hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi, 500’den fazla park ve yeşil alanı birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.
Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yeni normale uygun olarak artırdı. Çankaya Belediyesi, ilçedeki tüm parklarını elden geçiriyor. Çiçeklerle donatılan parklara bitkisel bakım da yapılarak yeni bir görünüm kazandırılıyor. Çankayalıların ve Ankaralıların özellikle hafta sonu vakit geçirdikleri Kuğulu Park, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Lozan Park, Zafer Park ve İsmet İnönü Parkı başta olmak üzere tüm parklar sırayla bitkisel revizeden geçiriliyor.
Kadife, yıldız, horoz ibiği, petunya, begonya, sardunya ve vinka gibi yazlık çiçekler diken Çankaya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç olan parklara leylandi, akasya, mazı, süs eriği, süs elması, süs kirazı ağaçlarından da dikiyor.
Büyük bir kısmı tamamlanan çalışmalarla renk cümbüşüne dönüşen Çankaya parkları, yaklaşık 500 bin adet çiçekle Çankayalıları bekliyor.
Belediye ekipleri vatandaşlarca sık kullanılan parklarda sosyal mesafe düzenlemesi de yapıyor.

Çankaya parkları yeni normale hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Ankara Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Uçak Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
İlker Evren Eczanesi
Mamak
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ankara’da ilçe ve mahalle mezarlıklarında da bayram temizliği

Ankara’da ilçe ve mahalle mezarlıklarında da bayram temizliği

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.