Çankaya zabıtasından bayram denetimi

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla gıda işletmelerinde denetimlerini arttırdı. Ekipler, bayramların vazgeçilmezi tatlı ve şeker satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanında hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, Bayram öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta, vatandaşların geleneksel bayram ikramı tatlı ve şeker satan işletmelerde denetim yaptı. Bayram boyunca da görev yapacak ekipler, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için hazır bulunacaklar. Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla rutin olarak denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, Kurban Bayramı öncesi denetimlerinde, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarılarında bulundu.

Zabıta bayramda görev başında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu belirterek, “Kurban Bayramı öncesi ekiplerimiz denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu denetimlerle vatandaşımız ve esnaf için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de görevlerinin başında olacaklar” diye konuştu. İnsan sağlığını etkileyebilecek olası sorunların önlenmesi amacıyla bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesim noktalarında kesmeleri konusunda da uyarıda bulundu.

