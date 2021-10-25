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Çankaya'da Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı

25.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanvekili Haydar Akar: - "Engellilerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına katılmasını daha çok özendirmeliyiz"

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Engellilerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına katılmasını daha çok özendirmeliyiz." dedi.

Akar, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in doğum gününde böyle bir merkezin açılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Dostlarının Aşık Veysel'i hatırladığını ifade eden Akar, "Dostları, bundan sonraki dönemlerde hatırlanacak işler yapıyor. Alper Başkan çok sayıda açılış, temel atma töreni yapıyor ve Türkiye'nin değerli sanatçılarının isimlerini vererek onları unutulmaz kılıyor. Engellilerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına katılmasını daha çok özendirmeliyiz. Onların ihtiyacı olan tesisleri de projeleri de bir an önce hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de merkezin çok fonksiyonlu çalışma düzeni, çalışma odaları ve insan kaynağıyla Çankaya'da engellilerin ve ailelerinin çok büyük ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bu tesisle engellilerin engelsiz yaşama kavuşmaları ve onların hayatın içinde yer almalarını hedeflediklerini belirten Taşdelen, şöyle konuştu:

"Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelsiz kardeşlerimizin yaşam sevincini kazanacakları çok güzel bir yuva olacak. İsim noktası çok önemli. Çünkü koyduğunuz ismin engelli kardeşlerimize aynı zamanda umut olması gerekir. Biz Aşık Veysel ismini bu amaçla koyduk. Çünkü Aşık Veysel, dünyayı en güzel gören insanlardan biriydi. Aşık Veysel'in adını bu tesiste yaşatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

- "Belediye başkanlarımızın menzili hizmet"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın da Aşık Veysel'in yalnızca yaşadığı yılların değil bugünün de filozofu olduğunu dile getirdi.

Aşık Veysel'in yaşamı "uzun ince bir yolda menzile yetişmek için" diye tanımladığını aktaran Karayalçın, "Herkesin bir menzili var. Belediye başkanlarımızın menzili hizmet, ittifak yöneticilerimizin hizmeti de inşallah Türkiye'yi güzel günlere taşımak olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Aşık Veysel'in torunu Eda Hür, Aşık Veysel'in akrabaları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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