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Çankaya’da nikahlar korona günlerinde de hız kesmedi

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 713 çiftin nikahını kıydı.

Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 713 çiftin nikahını kıydı. Çankaya’da nikahlar dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene maske ile katılıyor.
Salgının damga vurduğu son altı ayda alınan önlemler ve kısıtlamalara rağmen Çankaya’da yılın ilk 8 ayında 2 bin 713 nikah kıyıldı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı aylarda binden fazla çift yaşamlarını birleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Haziran itibarıyla açılan nikah salonlarında ilk günden bu yana yoğunluk artarak devam ediyor.
Nikah işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelge doğrultusunda Çankaya’da evlenmek isteyen çiftlerimizin nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz. Nikahlarda alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikahlarda kimse bulunmuyor, takı merasimi yapılmıyor. Çankaya Belediyesi olarak bu zor süreçte dünyaevine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çankaya’da nikahlar dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene maske ile katılıyor. Nikahlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

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