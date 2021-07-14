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Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Kovid-19 sürecini kısa filmlerle anlattı

14.07.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Kovid-19 sürecini kısa filmlerle anlattı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çektikleri kısa filmlerle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, film yapım uygulamaları dersi kapsamında, hem salgın sürecine sanat yoluyla katkıda bulunmak hem de Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kısa filmler çekti.

Kovid-19'un toplumsal, psikolojik etkilerini konu alan 30'dan fazla kısa film ile 50'den fazla senaryo ve film proje dosyası hazırlayan öğrenciler, salgın sürecinde yaşananları kayıt altına aldı.

ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran, sinema yapmanın bir anlamda tarihe not düşmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerle anlamlı bir projeyi tamamlamış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Boran, "Kovid-19 süreci hem biz hem de öğrencilerimiz için öğretici oldu. Uzaktan eğitim sürecini fırsata çevirmiş olduk. Öğrencilerimiz kendi memleketlerinin Kovid-19 ile birlikte yaşadığı değişimi ölümsüzleştirdi. Böylelikle Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların bu süreçte yaşadıklarına dair önemli bir kayıt oluştu. Bu, aynı zamanda tarihe düşülen bir not niteliği taşıyor. Tarihçilerimiz için de arşivlik bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​​​​​​​​

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