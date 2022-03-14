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Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

14.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı merkezli hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çerkeş ilçe merkezi ve Yeniköy'de meydana gelen evden ve iş yerinden hırsızlık olayları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çerkeş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayda kullanılan aracın Karabük'te olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin adresini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda benzer suçlardan sabıkası bulunan V.A, F.G. ve S.K. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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